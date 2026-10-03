Haberler

Antalya'da Varyant ve Hadrian Kapısı'nın eski ve yeni hali fotoğraflara yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da Varyant ve Hadrian Kapısı'nın eski ve yeni hali fotoğraflara yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kent Müzesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı kitapta, kentin geçmiş fotoğrafları yer aldı. 1980'de çekilen Varyant fotoğrafı ile Hadrian Kapısı'nın arşiv görüntüsü, kentin günümüzdeki haliyle karşılaştırılarak kent dokusundaki değişimi ortaya koydu.

ANTALYA'nın kent hafızasında önemli yer tutan Varyant ve Hadrian Kapısı'nın geçmişteki görüntüleri ile günümüzdeki hali, fotoğraflar karelerine yansıdı. 1980 yılında çekilen Varyant fotoğrafı ile tarihi net olarak belirlenemeyen Hadrian Kapısı'na ait arşiv fotoğrafı, kentin yıllar içerisindeki değişimini ortaya koydu.

Antalya Kent Müzesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) Kütüphanesi'nde bulunan 'Arşivden Günışığına Antalya Fotoğrafları Sergisi' adlı kitapta, kentin geçmişteki fotoğraflarına yer verildi. Arşiv fotoğraflarının yer aldığı çalışma, Antalya'nın farklı dönemlerine ait görüntüleri bir araya getirirken, kentin önemli noktalarının geçmişteki halini de kayıt altına aldı. Kentin simge noktalarının arşivdeki kareleri ile günümüzdeki görünümleri karşılaştırıldığında ise Antalya'nın kent dokusundaki değişim fotoğraflara yansıdı.

VARYANT'IN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ

Kent merkezinden Konyaaltı Sahili'ne iniş noktası olan ve 'S' şeklindeki yapısıyla dikkati çeken Varyant'ın 1980 yılında çekilen arşiv fotoğrafında, sahil boyunca uzanan yol, deniz kıyısı, çevredeki yapılaşma ve dağlık alanlar geniş açıyla görülürken, fotoğrafta dönemin ulaşım araçları ve yol düzeni dikkati çekti. Arşiv görüntüsünün çekildiği noktanın günümüzdeki görünümüyle karşılaştırılması ise bölgedeki değişimi ortaya koydu.

HADRİAN KAPISI'NIN RESTORASYON ÖNCESİ HALİ

Antalya'nın tarihi simgelerinden Hadrian Kapısı'nın, halk arasında bilinen adıyla 'Üç Kapılar'ın önceki yıllara ait arşiv fotoğrafında ise yapının restorasyon ve çevre düzenlemeleri öncesindeki görünümü yer aldı. Fotoğrafta tarihi yapının kemerleri ve çevresindeki çalışmaların yanı sıra önünde ve çevresinde dönemin insanları da görüldü. Fotoğrafın çekildiği tarihe ilişkin kaynakta net tarih bilgisi bulunmazken arşiv görüntüsü ile Hadrian Kapısı'nın günümüzdeki görünümü karşılaştırıldığında, tarihi yapının çevresindeki değişim de fotoğraf karesine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu

Telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Canlı yayında korku dolu anlar: Haber sunarken canından oluyordu

Canlı yayında korku dolu anlar: Haber sunarken canından oluyordu
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi

Aralarında MHK Başkanı da var! Savcılık 7 şüpheli için kararını verdi
Edin Dzeko milli takıma veda etti! Takım arkadaşlarının omuzlarında sahayı gezdi

Bir devir resmen sona erdi! Sevenleri kahroldu
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj