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Kayseri'de başı konserve kutusunda kalan kediyi Büyükşehir itfaiyesi kurtardı

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Kayseri'de başı konserve kutusunda kalan kediyi Büyükşehir itfaiyesi kurtardı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kesilerek kurtarıldı. Ürken kedi, kurtarıldıktan sonra bölgeden koşarak uzaklaştı.

Kayseri'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Karadut Sokak'ta bir kişi, kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark edince ekiplere haber verdi.

Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, konserve kutusunu keserek kediyi çıkardı.

Ürken kedi, bölgeden koşarak uzaklaştı.

Kaynak: AA
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