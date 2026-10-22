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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sel nedeniyle kapanan dere geçiş yolunu açtı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sel nedeniyle kapanan dere geçiş yolunu açtı
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Kocaeli'de geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez Alihocalar Mahallesi'nde sel nedeniyle kapanan dere geçiş yolunda altyapı güçlendirme yaparak yolu açtı; çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'de geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağanağın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi'nde sel nedeniyle kapanan dere geçiş yolunda altyapı güçlendirme çalışması yaptı.

Yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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