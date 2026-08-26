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Fatsa'da 4 Çocuk Boğulmaktan Kurtarıldı

Fatsa'da 4 Çocuk Boğulmaktan Kurtarıldı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İkiz kardeşler Affan ve Hakdan Sezer ile Erva ve Çınar Musaoğlu kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuk, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı. Çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Dolunay Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren ikiz kardeşler Affan Sezer (12) ve Hakdan Sezer (12) ile Erva Musaoğlu (12) ve kardeşi Çınar Musaoğlu (9), ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Affan ve Hakdan Sezer, Fatsa Devlet Hastanesi'ne, Erva Musaoğlu ve Çınar Musaoğlu kardeşler ise ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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