Ordu Aybastı'da sahipsiz köpeğin çenesine batan demir parçası çıkarıldı

Ordu Aybastı'da sahipsiz köpeğin çenesine batan demir parçası çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ordu Aybastı'da çenesine demir parçası batmış sahipsiz köpeğin görüntüleri sosyal medyada yayımlanınca ekipler harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesine getirilen köpeğin çenesindeki demir veteriner müdahalesiyle çıkarıldı, tedavisi sürüyor.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde çenesine demir parçası batan sahipsiz köpek, tedavi edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çenesine çengel şeklinde demir parçası batmış haldeki köpeğin görüntülerinin çeşitli sosyal medya hesaplarından yayımlanmasının ardından ekipler harekete geçti.
Bulunduğu yerden alınan yaralı köpek, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Hastanesine getirildi.
Veteriner hekimlerin müdahalesiyle çenesindeki demir parçası çıkarılan köpeğin tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA