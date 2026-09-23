Haberler

Ordu Aybastı'da sahipsiz köpeğin çenesine batan demir parçası çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Aybastı'da sahipsiz köpeğin çenesine batan demir parçası çıkarıldı
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Aybastı'da çenesine demir parçası batmış sahipsiz köpeğin görüntüleri sosyal medyada yayımlanınca ekipler harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesine getirilen köpeğin çenesindeki demir veteriner müdahalesiyle çıkarıldı, tedavisi sürüyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde çenesine demir parçası batan sahipsiz köpek, tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çenesine çengel şeklinde demir parçası batmış haldeki köpeğin görüntülerinin çeşitli sosyal medya hesaplarından yayımlanmasının ardından ekipler harekete geçti.

Bulunduğu yerden alınan yaralı köpek, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Hastanesine getirildi.

Veteriner hekimlerin müdahalesiyle çenesindeki demir parçası çıkarılan köpeğin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
Oğluna 3 aylıkken DMD teşhisi konuldu! Milaslı anne Göktuğ'un gen tedavisi için 2,9 milyon dolar arıyor

Göktuğ'un ilacı 2,9 milyon dolar! Annesi kumbarayla topluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi

Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü

Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Başkan ortada yok: Çiğli’de 'AK Parti’ye geçiş' iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı

İddialar havada uçuşuyor, başkan ortada yok! Cevap başkalarından geldi
Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

Eşiyle tartışıp baba evine gidiyordu! Sokakta önü kesildi
Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
Cem Yılmaz oto sanayide ortaya çıktı, paylaşımı güldürdü

Oto sanayide ortaya çıktı: Fotoğrafa düştüğü not bomba