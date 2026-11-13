Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van Gürpınar'da karda mahsur kalan çiftçiler Van Büyükşehir ekiplerince kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gürpınar'da karda mahsur kalan çiftçiler Van Büyükşehir ekiplerince kurtarıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle traktörleriyle yolda mahsur kalan çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, traktörleri halatla iş makinelerine bağlayarak çiftçilerin ana yola ulaşmasını sağladı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve tarım makineleriyle yolda mahsur kalan çiftçiler, büyükşehir belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Sıcaksu Mahallesi yolundan ilçe merkezine gitmeye çalışan çiftçiler, kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve römorklarıyla yolda mahsur kaldı. Durumun Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği'ne bildirilmesi üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. Ekipler, yolda kalan traktör ve tarım makinelerini halatla iş makinelerine bağlayarak bulundukları yerden çıkardı. Yapılan çalışma sonucunda çiftçilerin ana yola güvenli şekilde ulaşmaları sağlandı.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Sıcaksu Mahallesi'ne bağlı Tüzek mezrası yolunda da kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
3 ayrı silahlı saldırı, tek operasyon! Balkondan atladılar

3 ayrı silahlı saldırı, tek operasyon! Böyle paketlendiler
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi

Galatasaray taraftarının yüzünü güldürecek haber geldi!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

Arda'nın frikiği dünyayı büyüledi! İspanyollar tek bir ismi konuşuyor
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini 'Saygılı olun' diye uyaran askere madalya verdi29

Kahkahalar atan bakana ayar verdi! Bakın o askerin başına ne geldi
3-5 etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık

3-5 beğeni uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler