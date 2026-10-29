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Mersin'de sağanak nedeniyle Hal Katlı Kavşağı geçici olarak trafiğe kapatıldı

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Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği Mersin'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezinde etkili oldu. Akdeniz ilçesindeki Hal Katlı Kavşağı su birikintisi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin su tahliye çalışması sürüyor.

MERSİN'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği Mersin'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı. Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Hal Katlı Kavşağı yağan yağmurla birlikte su birikintisi oluşunca geçici olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerin bölgede su tahliye çalışması devam ediyor.

Haber-Kamera: Soner AYDIN-Koray ÜNLÜ/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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