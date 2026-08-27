İBB'den 14 Eylül'de toplu ulaşıma ücretsiz destek

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylü pazartesi günü hayata geçirilecek önlemler ele alındı. Buna göre ilk gün toplu ulaşım araçları 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı. Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günlerinde alınacak önlemler kurumların ortak eylem planı kapsamında ele alındı.Toplantıda İBB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ortak eylem planı da konuşuldu.

OKUL SERVİSLERİ DENETLENECEK

İstanbul'da okulların açılacağı 14 Eylül pazartesi günü, bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. İstanbul genelinde 808 noktada bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel görev yapacak. Okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

TRAFİK YOĞUNLUĞU TAKİP EDİLECEK

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda 8, maddi hasarlı kazalara müdahale etmek üzere ise 33 çekici hazır bulunacak. Okul güzergahlarında 30 Yerinde Çözüm Aracı ve 60 personel görev yapacak. İBB ve ilgili kurumların temsilcileri, AKOM ve UYM'de 3 gün boyunca nöbet tutarak kent içi kameralar üzerinden trafik yoğunluğunu takip edecek.Okulların açıldığı hafta şantiyelerde çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmaların ise okullar açılmadan önce tamamlanması sağlanacak.Ayrıca okul çevrelerindeki 64 trafik ışığında, çocukların trafik farkındalığını artırmak amacıyla çocuk sesi kullanılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı