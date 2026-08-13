Adana Demirspor taraftarlarından belediye önünde protesto; bariyerleri söktüler

ADANA Büyükşehir Belediyesi önünde takımlarına destek verilmesi için eylem yapan Adana Demirspor taraftarlarından bazıları, güvenlik önlemi için kurulan demir bariyerleri söktü. Taraftar grubu, Kulüp Başkanı Ertan Zeybek'in basın açıklamasının ardından dağıldı.

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar, kulübün içinde bulunduğu mali ve idari süreç ve son gelişmeler ile ilgili açıklama yapmak ve kulübe destek istemek için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Taraftarlar, belediye önüne güvenlik amacıyla demir bariyer kurulduğunu görünce duruma tepki gösterdi. Demir bariyerleri söken öfkeli grup, bu önlemi belediyenin aldığını belirterek slogan attı. Başkan Ertan Zeybek'in basın açıklamasına başlamasıyla taraftarlar sakinleşti.

'TAKIMI AYAKTA TUTMAK SADECE TARAFTARLA OLMAZ'

Taraftarlarla birlikte bir mücadelenin içinde olduklarını vurgulayan Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, haftalık raporlar halinde bu durumu şehrin yöneticilerini sunduklarını belirterek, "Bu takımı ayakta tutmak sadece taraftarla olmaz. Bu şehrin mülki amirlerine durumu anlattık. Maalesef 8 aydır kapımızı bir kişi bile çalmadı. Adana Demirspor bizim şahsi malımız değil. Adana Demirspor Adana'nın büyük bir değeridir. Herkes bu değere sahip çıksın. Bütün bütçelerini getirip, bu takıma harcamalarını beklemiyoruz. Başka şehirlerde yapılanları örnek olarak sunduk. Bu haklı isteğimizi de geri çevirdiler" diye konuştu.

Kalabalık grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı