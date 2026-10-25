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Hatay Samandağ'da oto galeri bahçesindeki kulübe yangını 3 araca sıçradı, söndürüldü

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Hatay Samandağ'da oto galeri bahçesindeki kulübe yangını 3 araca sıçradı, söndürüldü Haber Videosunu İzle
Hatay Samandağ'da oto galeri bahçesindeki kulübe yangını 3 araca sıçradı, söndürüldü
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir oto galerinin bahçesindeki kulübede çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki 3 araca sıçradı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kulübe ve 3 araçta hasar oluştu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde oto galerinin bahçesindeki kulübede başlayıp 3 araca sıçrayan yangın söndürüldü.

Sutaşı Mahallesi'ndeki bir oto galerinin bahçesinde bulunan kulübede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, kulübenin yanındaki 3 araca sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kulübede ve 3 araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA
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