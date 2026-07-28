CHP'nin kaç belediyesi var, CHP son seçimde kaç il, ilçe, büyükşehir belediyesi kazandı?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP’nin elde ettiği belediye başarıları gündemdeki yerini koruyor. “CHP kaç belediye kazandı?”, “CHP’nin kaç büyükşehir belediyesi var?” ve “CHP son seçimde kaç il ve ilçe belediyesi aldı?” sorularına yanıt aranırken, partinin yerel yönetimlerdeki mevcut durumu merak ediliyor.

HANGİ PARTİ KAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI?

AK Parti: 12

CHP: 14

DEM: 3

MHP: 0

İYİ Parti: 0

YRP: 1