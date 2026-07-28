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CHP'nin kaç belediyesi var, CHP son seçimde kaç il, ilçe, büyükşehir belediyesi kazandı?

CHP'nin kaç belediyesi var, CHP son seçimde kaç il, ilçe, büyükşehir belediyesi kazandı?
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CHP’nin kaç belediyesi var? CHP son seçimde kaç il, ilçe ve büyükşehir belediyesi kazandı? soruları, yerel seçim sonuçlarının ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye genelindeki belediye sayısı, kazandığı büyükşehirler ve ilçe belediyeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP’nin elde ettiği belediye başarıları gündemdeki yerini koruyor. “CHP kaç belediye kazandı?”, “CHP’nin kaç büyükşehir belediyesi var?” ve “CHP son seçimde kaç il ve ilçe belediyesi aldı?” sorularına yanıt aranırken, partinin yerel yönetimlerdeki mevcut durumu merak ediliyor.

HANGİ PARTİ KAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI?

AK Parti: 12

CHP: 14

DEM: 3

MHP: 0

İYİ Parti: 0

YRP: 1

HANGİ PARTİ KAÇ İL BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI?

AK Parti: 12

CHP: 21

DEM: 7

MHP: 8

İYİ Parti: 1

YRP: 1

HANGİ PARTİ KAÇ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI?

• AK Parti: 526

• CHP: 395

• DEM: 74

• MHP: 218

• İYİ Parti: 30

• YRP: 62

• Büyük Birlik: 20

...

HANGİ PARTİ KAÇ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI?

• AK Parti: 125

• CHP: 48

• DEM: 7

• MHP: 54

• İYİ Parti: 4

• YRP: 19

• Büyük Birlik: 6

NOT : Verilerde 31 Mart yerel seçim sonuçları baz alınmıştır. Seçimden sonra istifa eden veya mahkeme kararı ile yönetimi değişen belediyelerin verileri tabloya dahil değildir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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