Haberler

Başkan Büyükkılıç, Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'nda ailelerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'nda ailelerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'nda ailelerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Başkan Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç da katıldı.

Kamp ateşini yakan Büyükkılıç, çocuklar ve ailelerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki gün süren organizasyonda katılımcılar, doğa yürüyüşü, sabah sporu, canlı müzik, çocuk sineması, karaoke, bilgi yarışmaları ile çeşitli sosyal etkinliklere katıldı. Etkinlik kapsamında ulaşım, çadır, uyku tulumu ve yemek hizmetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, aile odaklı sosyal projelere önem verdiklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Spor AŞ'mizin düzenlediği Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'nda kıymetli eşim Necmiye Hanım ile birlikte ailelerimizin mutluluğunu paylaştık. Çocuklarımızın neşesi, doğanın huzuru ve aile olmanın güzelliği Kayseri'mize çok yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, programın ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Sarımsaklı Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu, alanda piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp

Endonezya'da feribot faciası: 5 ölü, 41 kayıp
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü