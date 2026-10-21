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Kayseri Büyükşehir'in BİLİMFEST projesi TÜBİTAK ödülünde birinci oldu

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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin BİLİMFEST Kayseri Projesi, TÜBİTAK'ın ilk kez düzenlediği ödül töreninde Türkiye birincisi oldu. Ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Abdullah Avan'a verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin BİLİMFEST Kayseri Projesi, Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri'nde Türkiye birincisi oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK yürütücülüğünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

TÜBİTAK tarafından ilk kez düzenlenen ödül töreninde, bilimi toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı amaçlayan BİLİMFEST Kayseri Projesi birinciliğine layık görüldü.

Ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Abdullah Avan'a takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, alınan ödülün bilim şehri Kayseri vizyonu için önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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