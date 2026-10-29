Malatya Battalgazi'de posta kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Malatya Battalgazi'de posta kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Göztepe Mahallesi'nde bir kedi posta kutusuna sıkıştı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri posta kutusunu keserek kediyi çıkardı, sağlık durumu iyi olan kedi yaşam alanına bırakıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir apartmanın posta kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Göztepe Mahallesi'ndeki bir apartmandaki bir kedinin posta kutusuna sıkıştığını gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, posta kutusunu keserek kediyi çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA