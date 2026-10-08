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Hatay'da şap hastalığı nedeniyle Üzümdalı Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı

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Hatay'da bazı büyük ve küçükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine Antakya'daki Üzümdalı Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre pazar, ikinci duyuruya kadar kapalı kalacak.

Hatay'da bazı büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, Antakya ilçesindeki Üzümdalı Hayvan Pazarı'nın tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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