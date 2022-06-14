Beyşehir Haberleri - Beyşehir Haber - Haberler

Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın etti

Başkan Altay: "Tüm çabamız çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için"

Okullar hangi illerde tatil edildi? 14 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? Bugün kar tatili hangi şehirlerde?

Hangi şehirlerde kar tatili var? SON DAKİKA! 14 Mart Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri?

4 Mart Cuma bugün hangi illerde okullar tatil? 4 Mart 2022 hangi şehir ve ilçelerde okullar tatil? Yarın nerelerde okul tatil olacak?

Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve teknolojiden faydalanıyor

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