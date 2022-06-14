Beyşehir Haberleri - Beyşehir Haber - Haberler

Beyşehir Haberleri
Beyşehir haber, Beyşehir son dakika haberleri ve gelişmeleri.
İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 9 Haziran 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Beyşehir'de su kanalında akıntıya karşı yüzen su yılanları görenlerin ilgisini çekiyor
Çalıntı otomobille yakalanan sürücü: "Aracı çalmadım, düz kontak yapılmış bir şekilde aldım"
Son dakika haberleri! Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi
İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 14 Nisan 2022 BEDAŞ Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Son dakika haberi... Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 351 kurusıkı tabanca ele geçirildi
Bakan Kurum: "İktidar yolunu büyükelçilerin kapısında arayanlara karşı milli duruşun adresidir Konya"
Beyşehir Belediyesi üç yıllık muhasebe verilerini şehrin billboardlarına astırdı
Son dakika haber: AK Parti Bölgesel Teşkilat Mahalle Akademisi Eğitimi Seydişehir'de yapıldı
Kamu kurumları tatil mi? 11 Mart yarın kamu personeli izinli mi? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen şehirler hangileri?
Kamu kurumları tatil mi? Yarın kamu personeli izinli mi? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen şehirler hangileri?
Okullar hangi illerde tatil edildi? 14 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? Bugün kar tatili hangi şehirlerde?
Hangi şehirlerde kar tatili var? SON DAKİKA! 14 Mart Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri?
4 Mart Cuma bugün hangi illerde okullar tatil? 4 Mart 2022 hangi şehir ve ilçelerde okullar tatil? Yarın nerelerde okul tatil olacak?
Son Dakika | Balıkçılar soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avlanmaya ara verdi
Müge Anlı Ece Çiçek kimdir? Son dakika Ece Çiçek cinayeti detayları: Ece Çiçek'in katili tutuklandı mı?
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