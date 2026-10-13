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Beyşehir'de 2026 sonbahar şap aşılama kampanyası devam ediyor

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Beyşehir'de 2026 sonbahar şap aşılama kampanyası devam ediyor
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Beyşehir'de 2026 sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde şap ve brusella aşısı uygulayıp hayvanların sağlık kontrolünü yapıyor; üreticilere rehberlik ederek bölge hayvancılığını ve güvenilir ürünleri korumayı amaçlıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası devam ediyor.

Veteriner hekimler ve hayvan sağlığı personeli, ilçe genelindeki işletmeleri ziyaret ederek şap ve brusella aşılarını uyguluyor, hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıklarına karşı mücadele kapsamında sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeleri tek tek ziyaret eden ekipler, aşılama faaliyetlerinin yanı sıra üreticilere hayvan sağlığı konusunda rehberlik ediyor. Müdürlükten yapılan açıklamada, bölge hayvancılığını korumak ve güvenilir hayvansal ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak amacıyla çalışmaların özveriyle yürütüldüğü belirtildi. Şap hastalığına karşı koruyucu tedbirlerin ön planda tutulduğu kampanya kapsamında brusella aşılaması ve genel sağlık taramaları da yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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