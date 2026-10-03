Konya Beyşehir'de çatı yangınının ardından 20 aile hâlâ evlerine giremiyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eylül ayının sonunda yaşanan ve çatıda çalışan bir ustanın alevlerin arasında mahsur kaldığı yangının ardından, apartman sakinleri mağduriyet yaşıyor.

Beyşehir'de 25 Eylül tarihinde Müftü Mahallesi 4147 Sokak'ta bulunan, zemin katında iş yerleri bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra beton mikserleri ve orman arazözlerinin de desteğiyle uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangın sırasında çatıda çalışan bir usta da alevlerin arasında mahsur kalmış, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven sayesinde son anda kurtarılmıştı. Yangının üzerinden günler geçmesine rağmen apartman sakinleri için sıkıntılı süreç sona ermedi. Yangında çatının tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirten bina sakinleri, yağışlarla birlikte apartmanın alt bölümlerinde de yeni zararların oluştuğunu ifade ediyor. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını bekleyen aileler, bu süreçte kendi evlerine giremezken yakınlarının ve akrabalarının yanında kalıyor. Çatı yangınının ardından evlerinden uzak kalan 20 aile, havaların soğuması ve kış öncesinde mağduriyetlerinin giderilmesini ve yetkililerin kendilerine yol göstermesini bekliyor.

"Herkes bir yerlere dağıldı"

Yangının çıktığı Çevik Konakları Apartmanı Yöneticisi Mehmet Arıaslan, mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, "Geçen senelerde kışın çatıda uçma olmuştu. Müteahhitle görüştük. Görüşmemiz neticesinde buraya tamir diye bir mutabakata vardık. Sonra tamir edilmeyeceği ustalar tarafından anlaşıldı. Sonrasında müteahhitle görüştüğümüzde buranın tamir değil de değiştirilmesine karar verdik. Sonrasında önce buraya strafor yapmışlar. Üzerine köpük yapınca straforlar gözükmüyor zaten. Bunların çatı araları açıktı. Bu çatı aralarına köpük yapılmış ve yangın ondan dolayı çıktığı söylendi, itfaiye raporlarında da var zaten. Yangın olduktan sonra müteahhit kayboldu. Biz çaresiz kaldık ve hiçbir kurumdan da destek alamadık. Bina bu şekilde, dairenin içerisinde kalanlar yok. Herkes bir yerlere dağıldı. 20 tane aile yok oldu" dedi.

3-4 milyon liralık zarar var

Yangın sonrasında ortaya çıkan zararın yaklaşık 3-4 milyon lira civarında olduğunun kendilerine aktarıldığını belirten Arıaslan, "Zararla ilgili 3 milyon çıkaran var, 4 milyon çıkaran var. Çünkü çatı tamamen gitti, yan mantolamalar bozuk. Yağmur yağdıkça bunlar da kayboluyor. Aileler rezil durumda. Ben burada yöneticiyim ve bütün sorumluluk bende kalıyor. Onlarla ilgilenmek zorundayım. Biz maddi bir istek için buraya gelmedik. Bize süreçte yardımcı olmalarını istiyoruz. Hasar tespit davası açıldı. Burasının hasar tespiti yapılacak, ondan sonra girilecek. Şu anda kablolar birbirine erimiş, elektrik veremiyoruz. Elektrik sıkıntılı, buraya müdahale edemiyoruz. O yüzden bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı