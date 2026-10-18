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Beyşehir'de Anamas Dağı'nın Dedegöl zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü

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Beyşehir'de Anamas Dağı'nın Dedegöl zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü
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Beyşehir'de Anamas Dağı'nın Dedegöl zirvesi, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Torosların uzantısındaki 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip dağın karla kaplı zirvesi, Beyşehir Gölü'yle güzel görüntüler oluşturdu ve ilçe sakinleri manzarayı gözlemledi.

Beyşehir'deki Anamas Dağı'nın zirvesi, yağan karın ardından beyaza büründü.

Beyşehir Gölü'ne hakim konumun yanı sıra onlarca yaylayı barındıran dağda, Dedegöl zirvesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Torosların uzantısı olan 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip dağın karla kaplı zirvesi Beyşehir Gölü'yle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

İlçe sakinleri, karla kaplı dağın göl ile birleşen manzarayı gözlemledi.

Kaynak: AA
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