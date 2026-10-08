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Konya Hüyük'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Konya Hüyük'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Konya'nın Hüyük ilçesinde Beyşehir-Hüyük Kara yolu Yelten mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralıların Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Hüyük Kara yolunun 17. kilometresi, Yelten mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde bulunan 59 ALU 195 plakalı hafif ticari araç ile 59 AJT 256 plakalı TOFAŞ marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar sağlık görevlerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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