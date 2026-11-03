Hüyük'te devrilen otobüsten kurtulan yolcular, 45 yaralının olduğu kazayı anlattı

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen, 3'ü ağır olmak üzere 45 kişinin yaralandığı otobüs kazasından kurtulan yolcular, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edilen kazazedeler, kazanın karşı şeritten gelen bir aracın hatalı sollama yapmasıyla meydana geldiğini öne sürdü. Yolcular, otobüs şoförünün karşıdan gelen araca çarpmamak için fren yaptığını, ıslak zeminde kontrolden çıkan otobüsün devrildiğini ifade etti.

Kaza, Hüyük ilçesinde, Beyşehir-Isparta kara yolunun 20. kilometresinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan, 06 FDF 199 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 45 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yaralılardan 5'i Konya'daki hastanelere, 3'ü ise Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanarak taburcu edilen yolcular, başka bir otobüse bindirilerek memleketlerine gitmek üzere otogara götürüldü.

Kazada yaralanan ve Beyşehir Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Umut Kurt, kazanın meydana gelişini anlattı. Yolculuk sırasında telefonuyla ilgilendiğini ve uyumadığını belirten Kurt, otobüsün kendi şeridinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen bir aracın şerit ihlali yaptığını belirterek, "Kaptanımız şeridinde giderken karşı şeritten gelen araç şerit ihlali yaptı. Yarıya kadar girdi. Bizim kaptanımız selektör yapmasına rağmen adam çekilmedi. Yerler de hafif ıslak olduğu için kaptanımız biraz frene dokununca araba arkaya salladı, olduğu yerde ters şeride döndü. Dönerken de arka tarafı şarampole vurdu orada toprak yığını olduğu için. Normal şartlarda toprak olmasa otobüsümüz takla atardı" ifadelerini kullandı.

"Camdan uçtum, ambulans çağırdım"

Kazazedelerden Emin Kaydaş da omzunun camla kesildiğini ve ormanlık alana düştüğünü anlatarak, "Ben camdan uçtum. Zaten bizim şoförümüz, frene basar basmaz benim elimden telefon uçtu. Kaza yapıyoruz dedim iki ayağımı kaldırdım, ellerimi ön koltuğa dayandım. Toprak olan yerde gözümü açtım, bir arkadaşım vardı orada, onu bırakmadım. Ambulans çağırdım" dedi.

Otobüsün tamamen dolu olduğunu ve Antalya'dan Diyarbakır'a doğru yolculuk yaptıklarını belirten Kaydaş, karşı yönden gelen araca çarpmamak için şoförün manevra yaptığını dile getirdi.

Kazadan yaralı kurtulan bir diğer yolcu ise kaza sırasında uyuduğunu ve büyük bir gürültüyle uyandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı