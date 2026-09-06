Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 104. yılında Beyşehir'de anıldı

Milli Mücadele kahramanlarından Çetmili Kara Ali Çavuş ile oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 104. yıl dönümünde memleketleri Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Yerleşim merkezinde ve ilçe dışında yaşayan torunları tarafından düzenlenen program, Çetmi Mahallesi Şehitler ve Gaziler Parkı'nda gerçekleştirildi. Kara Ali Çavuş ile oğlu Mehmet Onbaşı için Mevlid-i Şerif okutularak dualar edildi. Programda tüm şehitler de rahmet ve minnetle anıldı. Parkta bulunan baba-oğul anıtının önünde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programın sonunda katılımcılara mevlit yemeği ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı