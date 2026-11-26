Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil paniğe neden oldu. Çevredeki araçları da tehdit eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Evsat Mahallesi'nde Askerlik Şubesi karşısındaki sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın çevresinde park halindeki diğer araçları da tehdit etti. Yangının sıçrama ihtimali üzerine bazı sürücüler otomobillerini bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, otomobilin tamamını sarmadan ve çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Otomobilin motor bölümünde başlayan yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangın nedeniyle otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı