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Konya'da Beyşehir-Hüyük yolunda ve Bademli'deki kazalarda 3 kişi yaralandı

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Konya'da Beyşehir-Hüyük yolunda ve Bademli'deki kazalarda 3 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Beyşehir-Hüyük yolunda ticari taksinin devrilmesi, Bademli Mahallesi yolunda da otomobilin takla atması sonucu toplam 3 kişi yaralanırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 18. kilometresi Yelten mevkii yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Beyşehir'in Bademli Mahallesi yolunda, Ali Akkanat Kampüsü KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. M.A. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla atarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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