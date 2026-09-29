Haberler

TMO Beyşehir'de 2026 mahsulü haşhaş tohumu alımı için randevu vermeye başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TMO Beyşehir'de 2026 mahsulü haşhaş tohumu alımı için randevu vermeye başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TMO Beyşehir Ajans Amirliği, Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2026 mahsulü haşhaş tohumu alımları için 29 Eylül 2026'dan itibaren randevu vermeye başladı. Üreticilere teslimde her çuval için 15 TL ödenecek; eski çuval ve eski mahsul kabul edilmeyecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beyşehir Ajans Amirliği, Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2026 yılı mahsulü haşhaş tohumu alımlarına başlıyor.

Beyşehir'de konuya ilişkin kurumdan yapılan açıklamada, TMO Beyşehir Ajans Amirliğinin 29 Eylül 2026 Salı günü saat 14.00'ten itibaren haşhaş tohumu teslimi için randevu vermeye başladığı duyuruldu. Açıklamada, "TMO tarafından mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumları, daha önce kullanılmamış 50x75 santimetre ebatlarında polipropilen çuvallarda teslim alınacak. Çuvalların ağızlarının makine ile dikilmiş olması şartı aranacak. Teslim edilen her çuval için üreticilere 15 TL/adet çuval bedeli ödenecek" denildi.

Alımlarda daha önce kullanılmış çuvallarla getirilen haşhaş tohumlarının kabul edilmeyeceğinin de belirtildiği açıklamada, şu bilgilendirmelere yer verildi: "Bunun yanında eski mahsul haşhaş tohumları da satın alınmayacak. Üreticilerin satabileceği tohum miktarı da belirli şartlara bağlandı. Buna göre üreticiler, HÜBAS'ta beyan edilen tohum rengi esas alınarak, 2026 yılında TMO'ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla yüzde 10 fazlası kadar haşhaş tohumu satabilecek. Haşhaş tohumu alımları randevu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Üreticiler randevularını e-Devlet Kapısı, TMO'nun internet sitesi, randevu.tmo.gov.tr adresi veya TMO işyerleri üzerinden alabilecek. Haşhaş tohumları, açıklanan alım fiyatı üzerinden barem uygulanarak satın alınacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat

İstanbul Valiliği'nden uyarı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat

Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti

Genelevdeki kadınlar birbirine girdi, nedeni de olay kadar ilginç

Çin'de '18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlamasıyla gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi partiden ihraç edildi

Resmi temas için gitti, Çin'de gözaltına alındı! CHP ihraç etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü

Patronu tutuklanan holdingde büyük kriz: Borcunu ödeyemedi

Sınav belgesiyle oynanan hakeme 'Bahis hesabın var' denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı

Operasyonun fitilini ateşleyen hakemin suç duyurusu ortaya çıktı
Şampiyonluk ödülü engelli milli yüzücülerin başına dert oldu! Bakanlık 2011'deki ödülleri geri istiyor

Madalya kazandılar, borçlu çıktılar! Bakanlık ödülü geri istiyor
Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi deprem!
Beştepe'de 3 saatlik 'fon' toplantısı! Gözler atılacak adımlarda

Beştepe'de 3 saatlik kritik toplantı! Gözler atılacak adımlarda
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak

Büyük gövde gösterisi! Bugün 9 belediye başkanına daha rozet takıyor

Serik'teki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Muhittin Böcek ve oğlu da şüpheliler arasında! Otel ve teknelerde organizasyon iddiası

Fuhuş ve uyuşturucu dosyasında şok isim! Böcek ve oğlu da şüpheli