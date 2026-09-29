TMO Beyşehir'de 2026 mahsulü haşhaş tohumu alımı için randevu vermeye başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beyşehir Ajans Amirliği, Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2026 yılı mahsulü haşhaş tohumu alımlarına başlıyor.

Beyşehir'de konuya ilişkin kurumdan yapılan açıklamada, TMO Beyşehir Ajans Amirliğinin 29 Eylül 2026 Salı günü saat 14.00'ten itibaren haşhaş tohumu teslimi için randevu vermeye başladığı duyuruldu. Açıklamada, "TMO tarafından mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumları, daha önce kullanılmamış 50x75 santimetre ebatlarında polipropilen çuvallarda teslim alınacak. Çuvalların ağızlarının makine ile dikilmiş olması şartı aranacak. Teslim edilen her çuval için üreticilere 15 TL/adet çuval bedeli ödenecek" denildi.

Alımlarda daha önce kullanılmış çuvallarla getirilen haşhaş tohumlarının kabul edilmeyeceğinin de belirtildiği açıklamada, şu bilgilendirmelere yer verildi: "Bunun yanında eski mahsul haşhaş tohumları da satın alınmayacak. Üreticilerin satabileceği tohum miktarı da belirli şartlara bağlandı. Buna göre üreticiler, HÜBAS'ta beyan edilen tohum rengi esas alınarak, 2026 yılında TMO'ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla yüzde 10 fazlası kadar haşhaş tohumu satabilecek. Haşhaş tohumu alımları randevu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Üreticiler randevularını e-Devlet Kapısı, TMO'nun internet sitesi, randevu.tmo.gov.tr adresi veya TMO işyerleri üzerinden alabilecek. Haşhaş tohumları, açıklanan alım fiyatı üzerinden barem uygulanarak satın alınacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı