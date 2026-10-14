Konya Beyşehir'de seyir halindeki otomobilin motoru yanınca itfaiye söndürdü

Konya Beyşehir'de seyir halindeki otomobilin motoru yanınca itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Antalya Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin motoru yanmaya başladı. Sürücünün aracı durdurup yolcularla dışarı çıkmasının ardından itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; yangın söndürüldü, otomobilde hasar oluştu.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motoru yanmaya başladı.
Durumu farkeden sürücü aracını durdurarak yolcularla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA