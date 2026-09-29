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Konya Beyşehir'de Sanayi Sitesi'nde kamyon kasasından düşen kişi yaralandı

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Konya Beyşehir'de Sanayi Sitesi'nde kamyon kasasından düşen kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Hamidiye Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde kamyon kasasından düşen bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyon kasasından düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi, Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. kamyon kasasından henüz bilinmeyen bir sebeple yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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