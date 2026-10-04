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Konya Beyşehir'deki kazada devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Konya Beyşehir'deki kazada devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir-Antalya kara yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil Beyşehir- Antalya kara yolunda, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Görenlerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan M.T, H.T, U.K, M.K. ve Ç.K. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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