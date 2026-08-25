Beyşehir'de lavanta tesisi yangını söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde lavanta yağı çıkarma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayat Mahallesi'nde bir lavanta yağı çıkarma tesisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tesisten yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar yangına mahalleli tankerlerle müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: AA