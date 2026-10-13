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Beyşehir'de TOBB katkılı anaokulu hizmete girdi, gölde balıkçılık denetimi sürüyor

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Beyşehir'de TOBB katkılı anaokulu hizmete girdi, gölde balıkçılık denetimi sürüyor
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde TOBB katkılarıyla yapımı tamamlanan anaokulu hizmete girdi. Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avcılığın önüne geçmek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına göre balıkçılık denetimi yapıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) katkılarıyla yapımı tamamlanan anaokulu, hizmete girdi.

Müftü Mahallesi'nde inşa edilen anaokulu ziyaret eden Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, gazetecilere, anaokulunun ilçeye kazandırılmasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sağladığı desteğin önemli rol oynadığını söyledi.

Şehrin okul öncesi eğitim alanındaki ihtiyaçlarından birini karşılamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Akbıyık, yaşanan gecikmelere rağmen anaokulunun tamamlanarak öğrencilerin sesiyle yankılanmasının çok güzel olduğunu vurguladı.

Beyşehir'de balıkçılık faaliyetlerine sıkı denetim

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla ekipler, 24 saat esasına göre kontrollerini sürdürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl kıyısındaki balıkçı teknelerini, balık alım kantarlarını ve şehir merkezindeki perakende balık satış noktalarını denetledi.

Ekipler denetimlerde, balıkların yasal boy sınırlarına uygunluğu ile ruhsat ve belgeler kontrol edildi.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri ticaretinin korunması için avlanma yasaklarına ve yasal ölçülere uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA
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