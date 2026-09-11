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Beyşehir’de gıda denetimleri

Beyşehir’de gıda denetimleri
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ile asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi. İşletme sahipleri ve çalışanlarına da gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve satan işletmeler ile toplu tüketim yerlerindeki resmi kontrol ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Vatandaşların toplu tüketim yerlerinde veya alışveriş yaptıkları noktalarda karşılaştıkları gıda güvenliği sorunlarını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 174 ALO GIDA hattına bildirebileceği hatırlatıldı. Beyşehir'de gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik resmi kontrol ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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