Konya Beyşehir'de düğünde havaya açılan ateşle 1 kişi yaralandı

Konya Beyşehir'de düğünde havaya açılan ateşle 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Çukurağıl Mahallesi'nde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. Yaralanan 1 kişi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi yok; ifadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı, tahkikat başlatıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, dün Çukurağıl Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı A.S.'nin (34) oğlunun düğününde, davetlilerden A.İ. (51) tarafından tabancayla havaya ateş açıldı. Bu sırada düğünde bulunan A.K. (57), bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralanan A.K. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli A.İ.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, tahkikat başlatıldığı öğrenildi.