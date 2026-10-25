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Konya Beyşehir'de düğünde havaya açılan ateşle 1 kişi yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Çukurağıl Mahallesi'nde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. Yaralanan 1 kişi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi yok; ifadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı, tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, dün Çukurağıl Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı A.S.'nin (34) oğlunun düğününde, davetlilerden A.İ. (51) tarafından tabancayla havaya ateş açıldı. Bu sırada düğünde bulunan A.K. (57), bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralanan A.K. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli A.İ.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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