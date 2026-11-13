Konya Beyşehir'de bıçakla yaralanan kişi KADES ihbarıyla hastaneye kaldırıldı

Konya Beyşehir'de bıçakla yaralanan kişi KADES ihbarıyla hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde KADES ihbarı üzerine Dalyan Mahallesi'ne giden ekipler, bıçakla yaralanan bir kişiyi Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarı üzerine Dalyan Mahallesi'ne gitti.
Bıçakla yaralanmış halde bulunan M.B. (30) ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA