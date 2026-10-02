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Konya Beyşehir'de üniversiteye yeni başlayanlara oryantasyon festivali düzenlendi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için 2026-2027 Oryantasyon ve Tanışma Festivali düzenlendi. Ali Akkanat Kampüsü'ndeki etkinlikte öğrenciler halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlarda mücadele etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üniversite hayatına yeni başlayan öğrenciler için "2026-2027 Oryantasyon ve Tanışma Festivali" düzenlendi.

Ali Akkanat Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin yeni eğitim dönemine renkli ve coşkulu bir başlangıç yapmasını sağladı.

"5 okul, tek kampüs, ortak gelecek" sloganıyla düzenlenen festivalde öğrenciler halat çekme, çuval yarışı ve balon patlatma gibi yarışmalarda kıyasıya mücadele etti.

Festivale Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile birlikte çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

Kaynak: AA
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