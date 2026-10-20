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İskoç çift, bisiklet turunda Konya Beyşehir'de aşırı yağışta hastalanıp misafir edildi

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İskoç çift, bisiklet turunda Konya Beyşehir'de aşırı yağışta hastalanıp misafir edildi
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Balayı için bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan İskoç çift, Türkiye'deki rotasında Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı. Beyşehir'e ilerlerken aşırı yağışta hastalanan çift, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından birkaç gün Beyşehir Uluslararası Bisiklet Evi'nde misafir edildi.

Balayı için bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan İskoç çift, Türkiye yolculuğunda Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı. Şiddetli yağışta hastalanan çift, Beyşehir Bisiklet Evi'nde birkaç gün misafir edildi.

İskoçya'dan yola çıkarak Avrupa'yı bisikletleriyle keşfetmeye karar veren Jaskva Foster ve Hannah Read çifti, sıra dışı balayı yolculuklarına Türkiye'de devam ediyor. Tur masraflarını karşılayabilmek için evlerini satan çift, belirledikleri bir güzergahta ilerlemek yerine, paralarının yettiği yere kadar pedal çevirmeyi tercih etti. Ülkelerinden ayrıldıktan sonra farklı ülkeleri gezen İskoç çiftin rotasındaki duraklardan biri de Konya'nın Beyşehir ilçesi oldu. Beyşehir'e doğru ilerlerken etkili olan aşırı yağışa yakalanan Foster ve Read çifti, zorlu hava şartları nedeniyle hastalanırken, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından birkaç gün boyunca Beyşehir Uluslararası Bisiklet Evi'nde misafir edildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yolda aşırı yağışa maruz kalan çifti hastalandıkları için birkaç gün bisiklet evinde misafir ettiklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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