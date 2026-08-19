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Beyşehir'de asırlık tarhana geleneği sürüyor

Beyşehir'de asırlık tarhana geleneği sürüyor
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaz sonuyla birlikte tarhana yapımı tamamlanıyor. Aileler, imece usulü hazırladıkları tarhanayı iki gün güneşte kurutup kış için saklıyor. Ancak maliyet artışı, bu yıl kurutma alanlarının azalmasına neden oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde asırlardır sürdürülen tarhana yapımı geleneği, yaz mevsiminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte tamamlanma aşamasına geldi.

Beyşehir'de kış sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzetleri arasında yer alan tarhana için haftalardır süren yoğun mesai devam ediyor. Hava sıcaklıklarının kurutmaya elverişli olduğu yaz aylarını değerlendiren aileler, evlerinin önünde, bahçelerde ve açık alanlarda bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle tarhana hazırlıyor.

İmece geleneği yaşatılıyor

Tarhana yapımında aileler ve komşular birbirlerine yardım ederek imece geleneğini de yaşatıyor. Büyük kazanlarda yoğurt ezilerek ateşte ayrana dönüştürülüyor. Ardından tuz, yarma bulguru ve tereyağı ilave edilerek hazırlanan tarhana bulamacı bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Hazırlanan sıcak bulamaçtan tabaklara alınan bir bölüm ise üzerine tereyağı konularak yapım aşamasına katılanlara ikram ediliyor.

Güneş altında iki gün kurutuluyor

Dinlendirilen tarhana hamuru elde bezelere dönüştürülüyor. Ardından özel makineler yardımıyla yuvarlak şekil verilen tarhanalar, hasır çitlerin üzerine tek tek seriliyor. Yaklaşık iki gün boyunca güneş altında kurumaya bırakılan tarhanaların başında aileler, sokak hayvanları ve kuşların zarar vermemesi için saatlerce nöbet tutuyor. Evlerin önünden bahçelere, tarhana damlarından çatılara, okul bahçelerinden yol kenarlarına kadar uygun alanlarda kurutulan tarhanalar daha sonra toplanarak kış için saklanıyor. Kış aylarında sofralara gelen Beyşehir tarhanası, ceviz ve badem gibi kuruyemişlerle birlikte tüketiliyor ve misafirlere ikram ediliyor.

Öte yandan, asırlık gelenek sürdürülse de tarhana yapımında kullanılan ürünlerin maliyetlerinin yükselmesi, Beyşehir'de yaz aylarının alışılmış görüntülerinden güneş altında sıralanan tarhana çitlerine de yansıdı. İlçede tarhana kurutulan alanların geçtiğimiz yıllara göre daha az olduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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