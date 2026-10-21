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Konya Beyşehir'de mercimek üreticilerine 30 ton tohum dağıtıldı

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Konya Beyşehir'de mercimek üreticilerine 30 ton tohum dağıtıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde mercimek üretimi yapan çiftçilere 30 ton tohum dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, tarımsal üretim planlaması kapsamında üreticilere desteklerin süreceğini belirtti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mercimek üretimi yapan çiftçilere, 30 ton tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İçerişehir Mahallesi'ndeki bir park alanı yanında düzenlenen törende yaptığı açıklamada, tarımsal üretim planlaması kapsamında üreticilere destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

İlçedeki üreticilere 30 ton mercimek tohumu dağıttıklarını aktaran Seçen, baklagillerin katma değeri yüksek ve zorlu iklim koşullarına dayanıklı ürünler arasında bulunduğunu ifade etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından mercimek tohumları üreticilere teslim edildi.

Kaynak: AA
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