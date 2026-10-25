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Beyşehir'de uyuşturucu emdirilmiş 3 bin 200 peçete bulundu, 3 şüpheli tutuklandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünden inen 2 kişiyi takibe alan polis, yola atılan pakette uyuşturucu madde emdirilmiş 3 bin 200 peçete tespit etti. Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünden inen 2 kişiyi takibe aldı.

Yola bir paket atan ve kaçmaya çalışan zanlıları yakalayan polis, pakette uyuşturucu madde emdirilmiş 3 bin 200 peçete olduğunu tespit etti.

Polis, 2 şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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