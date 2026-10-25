Beyşehir'de uyuşturucu emdirilmiş 3 bin 200 peçete bulundu, 3 şüpheli tutuklandı

Beyşehir'de uyuşturucu emdirilmiş 3 bin 200 peçete bulundu, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünden inen 2 kişiyi takibe alan polis, yola atılan pakette uyuşturucu madde emdirilmiş 3 bin 200 peçete tespit etti. Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünden inen 2 kişiyi takibe aldı.
Yola bir paket atan ve kaçmaya çalışan zanlıları yakalayan polis, pakette uyuşturucu madde emdirilmiş 3 bin 200 peçete olduğunu tespit etti.
Polis, 2 şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA