Konya Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı

Konya Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
H.S. idaresindeki 07 YR 225 plakalı otomobil, Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda F.T. yönetimindeki 42 HY 722 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA