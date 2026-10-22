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Beyşehir'de Almanya'dan gelen bisikletçi çift Uluslararası Bisiklet Evi'nde konakladı

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Almanya'dan dünya turuna çıkan bisikletçi çift, Beyşehir'de Uluslararası Bisiklet Evi'nde konakladı. İlçede ayrıca Huğlu Göleti'nde SÜ Huğlu MYO öğrencileri ve akademisyenlerinin katıldığı çevre temizliği ve doğa yürüyüşü düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesi, dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Bisikletleriyle dünya turu yapmak için Almanya'dan yola çıkan Julia Von Boyen ve Paldo Von Boyen çifti, Türkiye rotasında Beyşehir'i de ziyaret etti.

Çift, ilçedeki Uluslararası Bisiklet Evi'nde konakladı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, çifte yolculuklarında başarılar diledi.

Beyşehir'de çevre temizliği etkinliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "Geleceğe temiz bir çevre bırakıyoruz" temalı çevre temizliği ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve akademisyenlerinin katıldığı etkinlikte, Huğlu Göleti bölgesinde çevre temizliği ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinlikle çevre bilincinin artırılmasının ve doğal alanların korunmasına dikkat çekilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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