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Beyşehir'de hükümet konağının temeli atıldı, 220 milyon liralık tabiat parkı açıldı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde hükümet konağı hizmet binasının temel atma töreni ile Yakamanastır Tabiat Parkı Kır Evleri ve Rekreasyon Alanları'nın açılışı yapıldı. Güncel bedeli 220 milyon lira olan projede 9 kır evi, restoran, seyir terası ve rekreasyon alanları yer alıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni hükümet konağı hizmet binasının temel atma töreni ile Yakamanastır Tabiat Parkı Kır Evleri ve Rekreasyon Alanları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Antalya Caddesi'nde yapılacak hizmet binasının temel atma töreninde, Konya'nın merkez ve ilçelerinde kamu yatırımlarının koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü belirterek hükümet konağı yatırımının hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Törende, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da konuşma yaptı.

Tören, dua edilmesi ve ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.

Ardından, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir'in turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla yapımı tamamlanan Yakamanastır Tabiat Parkı Kır Evleri ve Rekreasyon Alanları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 9 kır evi, restoran, seyir terasları, çocuk oyun alanları, piknik alanları, yürüyüş yolları, bisiklet park alanı, otopark ve karavan alanları oluşturuldu.

Konya Valisi İbrahim Akın, Beyşehir Gölü ve çevresinin yeni yatırımlarla turizm açısından daha önemli bir noktaya geldiğini belirterek Yakamanastır Tabiat Parkı'nın bölgenin cazibe merkezlerinden biri olacağını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de hayata geçirilen projenin Beyşehir, Konya ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise güncel bedeli 220 milyon lira olan proje kapsamında göle hakim manzarada 9 kır evi, 3 seyir terası, çocuk oyun alanları, piknik masaları, yürüyüş yolları, bisiklet park alanı, araç otoparkı ve karavan park alanı yapıldığını kaydetti.

Tören, dua edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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