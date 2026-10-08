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Konya Hüyük'te otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 59 ALU 195 plakalı hafif ticari araç ile 59 AJT 256 plakalı otomobil, Beyşehir-Isparta kara yolunun 17. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçlardaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cesetleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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