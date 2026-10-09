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Konya Beyşehir'de savunma sanayi lisesi açıldı, 11. sınıflar 12-16 Ekim'de başvuracak

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Derya Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Başvurular 12-16 Ekim'de alınacak; Türkiye'deki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bilgisayarlı makina imalatı dalında okuyan 11. sınıflara burs, servis, yemek ve pansiyon sunulacak.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla, "Derya Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" açıldı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürüğünden yapılan yazılı açıklamada, başvruların 12 -16 Ekim'de öğrencilerin halen öğrenim gördükleri okul müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirebileceği aktarıldı.

Liseye, Türkiye genelindeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin makine ve tasarım teknolojisi alanı bilgisayarlı makina İmalatı dalında öğrenim gören 11. sınıf öğrencilerinin başvurabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilere eğitimleri süresince asgari ücretin yarısına kadar burs desteğinin yanı sıra servis ve yemek imkanları sunulacak. İl ve ilçe dışından başvurarak okula yerleşen öğrenciler için ise pansiyon imkanı sağlanacak. Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Derya Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mesleki eğitim ile sanayi iş birliğinin somut ve değerli örneklerinden biridir. Öğrencilerin yalnızca bir meslek sahibi olmalarını değil; araştıran, tasarlayan, üreten ve geliştirdiği teknolojilerle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyor."

Kaynak: AA
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