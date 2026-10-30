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Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yürütüyor

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Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yürütüyor
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Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçe merkezi ve dış mahallelerdeki ilk ve ortaokullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması ve eğitimi yapıyor. Melikşah Ortaokulu'ndaki kontrolde çocuklara doğru diş fırçalama teknikleri ve günlük ağız bakımı anlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çocukların ağız ve diş sağlığını korumak, erken yaşta sağlık bilinci kazandırmak amacıyla okullarda tarama ve eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçe merkeziyle birlikte uzak mahallelerdeki okulları da kapsayan çalışmalarla öğrencilerin diş sağlığı kontrol edilirken, doğru ağız bakımının önemi de anlatılıyor.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezi ve dış mahallelerde bulunan ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler ağız ve diş sağlığı taramasından geçiriliyor. Sağlık ekipleri, taramaların ardından öğrencilere ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirici eğitimler de veriyor. Çalışmaların adreslerinden biri olan Melikşah Ortaokulu'nda Diş Hekimi Adile Uysal tarafından öğrencilerin ağız ve diş sağlığı kontrolleri gerçekleştirildi. Taramanın ardından düzenlenen eğitimde çocuklara sağlıklı dişlere sahip olmanın önemi anlatılarak doğru diş fırçalama teknikleri ve günlük ağız bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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