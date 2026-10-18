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İkinci kattan düşen alzaymır hastası yaralandı

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İkinci kattan düşen alzaymır hastası yaralandı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde apartmanın ikinci katından zemine düşen 68 yaşındaki alzaymır hastası kadın yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde apartmanın ikinci katından zemine düşen 68 yaşındaki alzaymır hastası kadın yaralandı.

Olay, Hacıakif Mahallesi Şehit Hüseyin Albaşgil Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksekten düşme vakası ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın ikinci katından zemine düştüğü öğrenilen G.T.'ye (68) ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı kadın, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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