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Beyşehir İlçe Tarım ekipleri 2026 sonbahar şap aşılama çalışmalarını başlattı

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Beyşehir İlçe Tarım ekipleri 2026 sonbahar şap aşılama çalışmalarını başlattı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama çalışmaları başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde şap ve brusella aşısı yaparken hayvan sağlık kontrolleri de gerçekleştiriyor ve üreticileri bilgilendiriyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvancılığın güçlendirilmesi ve hayvan hastalıklarının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki hayvancılık işletmelerinde hayvan sağlığına yönelik kontroller gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama çalışmaları başlatıldı. Hayvanların şap hastalığına karşı korunma düzeyinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında, işletmelerde şap aşısının yanı sıra brusella aşılaması ve hayvan sağlık kontrolleri de gerçekleştiriliyor. Hayvan sağlığı personeli, işletmeleri tek tek ziyaret ederek aşı uygulamalarını yaparken, hayvanların genel sağlık durumlarını da kontrol ediyor. Ekipler ayrıca üreticilere hayvan sağlığı ve hastalıklardan korunma konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan sağlığının korunmasının güvenilir hayvansal ürünlerin üretimi açısından büyük önem taşıdığı, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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