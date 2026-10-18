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Beyşehir'de apartmanın ikinci katından düşen kadın yaralandı

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Beyşehir'de apartmanın ikinci katından düşen kadın yaralandı
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Beyşehir ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 68 yaşındaki Alzheimer hastası kadın yaralandı.

Beyşehir ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 68 yaşındaki Alzheimer hastası kadın yaralandı.

Gülsüm T, Hacıakif Mahallesi Şehit Hüseyin Albaşgil Sokak'taki apartmanın ikinci katından düştü.

Yüksekten düşme vakasının bildirilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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