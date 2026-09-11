Beyşehir’de taşımalı eğitim servis şoförleriyle istişare toplantısı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına sayılı günler kala taşımalı eğitim servis şoförleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, yeni eğitim öğretim döneminde taşımalı eğitim hizmetlerinin güvenli, düzenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla servis şoförleriyle toplantı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönemde öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda; öğrenci güvenliğinin her şartta öncelikli tutulması, servis araçlarının ilgili mevzuata uygunluğu, taşıma güzergahları, öğrencilerin okullarına zamanında ve güvenli şekilde ulaştırılması ile araçlarda uyulması gereken kurallar görüşüldü. Ayrıca eğitim öğretim yılı boyunca servis şoförlerinin dikkat etmesi gereken hususlar da değerlendirildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak için görev yapacak tüm servis şoförlerine kazasız, sağlıklı ve başarılı bir dönem diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı