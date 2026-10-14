Beyşehir'de 'Dijital Hastane Evinizde' projesi muhtarlarla hayata geçirilecek

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Muhtarlarımızla El Ele, Dijital Hastane Evinizde" projesi hayata geçirilecek.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kutay Güven, hastanede yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına zamanında cevap verilmesi için muhtarlarla iş birliğinin önem taşıdığını belirtti.

Hastanenin evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaların bulunduğunu aktaran Güven, yeni projeyle mahallelerdeki ihtiyaçların daha hızlı belirlenmesini ve hastane ile muhtarlar arasında doğrudan iletişim kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Erol ise projenin sağlık hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Beyşehir'de gençlere kariyer desteği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençlerin meslek seçimlerine ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla eğitim kurumlarıyla iş birliğini sürdürüyor.

İŞKUR personeli, Kubadabad Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Bireysel görüşmelerde öğrencilere meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA