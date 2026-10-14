Haberler

Beyşehir'de 'Dijital Hastane Evinizde' projesi muhtarlarla hayata geçirilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyşehir'de 'Dijital Hastane Evinizde' projesi muhtarlarla hayata geçirilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 'Muhtarlarımızla El Ele, Dijital Hastane Evinizde' projesi hayata geçirilecek. Projeyle evde sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve hastane ile muhtarlar arasında doğrudan iletişim hedefleniyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Muhtarlarımızla El Ele, Dijital Hastane Evinizde" projesi hayata geçirilecek.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kutay Güven, hastanede yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına zamanında cevap verilmesi için muhtarlarla iş birliğinin önem taşıdığını belirtti.

Hastanenin evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastaların bulunduğunu aktaran Güven, yeni projeyle mahallelerdeki ihtiyaçların daha hızlı belirlenmesini ve hastane ile muhtarlar arasında doğrudan iletişim kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Erol ise projenin sağlık hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Beyşehir'de gençlere kariyer desteği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençlerin meslek seçimlerine ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla eğitim kurumlarıyla iş birliğini sürdürüyor.

İŞKUR personeli, Kubadabad Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Bireysel görüşmelerde öğrencilere meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 92 sitede yayınlandı.
Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

Film değil gerçek! İstanbul sular altında
Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı

İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Radara da yansıdı
Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son kez sahneye çıkmak istiyordu

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son isteğini gerçekleştiremedi
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Halk TV'ye kayyum atandı! Yayın durduruldu
Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım