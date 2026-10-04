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Konya Beyşehir'de aynı güzergahta iki kazada 6 kişi yaralandı

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Konya Beyşehir'de aynı güzergahta iki kazada 6 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde aynı güzergahta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Beyşehir-Antalya yolunun 18. kilometresindeki ilk kazada otomobil devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı. Aynı güzergahtaki ikinci kazada ise 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 18. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.Ş. yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarparak devrilip ters döndü. Kazada yaralanan sürücü T.Ş., olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı güzergahta meydana gelen ikinci kazada ise 06 FJ 3911 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak araziye devrildi. İddiaya göre, Beyşehir istikametinde seyreden otomobilin sürücüsü, bir akaryakıt istasyonundan kara yoluna aniden çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun karşısındaki araziye takla atarak devrildi. Kazada araçtan yaralı olarak çıkarılan M.T., H.T., U.K., M.K. ve Ç.K. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kazada yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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